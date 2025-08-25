Рестлер Смит, атакованный сыном Рэмпейджа Джексона, не спал всю ночь и молчал. У него выбито много зубов и сломаны лицевые кости (USA Today)

Появились подробности состояния рестлера, пострадавшего от сына легенды UFC.

Стюарт Смит, пострадавший из-за нападения Раджи Джексона, задыхался собственной кровью и зубами» после избиения, сообщает участник рестлинг-шоу Дуглас Мало в интервью USA Today.

«Смит не спал и не разговаривал всю ночь. У него сломаны лицевые кости и потеряно много зубов. Он задыхался собственной кровью и зубами. Мне напомнили, что на шоу были дети. Я подумал: «О боже», – сказал Мало.

При этом Мало отметил, что коллегу могут выписать из больницы.

New York Times и TMZ сообщают, что Департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование инцидента.

