Полиция Лос-Анджелеса начала расследование инцидента с сыном Рэмпейджа Джексона

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Раджи Джексона.

Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа избил профессионального рестлера Стюарта Смита.

Сообщалось, что рестлер Стюарт Смит, пострадавший из-за нападения Раджи Джексона, задыхался собственной кровью и зубами после избиения.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Рестлер Смит, атакованный сыном Рэмпейджа Джексона, не спал всю ночь и молчал. У него выбито много зубов и сломаны лицевые кости (USA Today)