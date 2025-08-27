Фото
3

«Далее восстановление». Павлович перенес операцию после победы над Кортесом-Акостой

Сергей Павлович перенес операцию после победы над Валдо Кортесом-Акостой.

«Друзья, вчера была операция! Далее восстановление и работа! Читаю ваши комментарии! Всем жму руку за поддержку!» – написал в социальных сетях боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович, опубликовав фотографию из больницы.

Бой между Павловичем и Валдо Кортесом-Акостой состоялся 23 августа. Павлович победил единогласным решением судей.

Павлович-нокаутер закончился? Аккуратно победил в Шанхае и сказал про «нового бойца»

Павлович – о победе решением над Кортесом-Акостой: «Хотел нокаутировать, но у парня крепкая голова. Попадал очень тяжелыми ударами, а он стоял»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
logoMMA
травмы
logoUFC
logoСергей Павлович
тяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Хрюнов: «Павлович – огромная проблема для UFC. Тяжело подобрать соперника, соизмеримого с ним по мощи»
924 августа, 11:55
Вадим Немков – о потенциальном реванше Павловича и Волкова: «Александр в случае победы над Алмейдой будет главным претендентом на пояс, так что ему нет смысла драться с Сергеем»
1024 августа, 06:37
Евгений Гончаров: «Павлович будет чемпионом UFC. Он этого достоин»
1724 августа, 05:25
Главные новости
Топурия не выступит на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (Альваро Колменеро)
36 минут назад
Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу на турнире ACB JJ 18 в Москве
156 минут назад
Виктор Немков и экс-боец UFC Джуниор Альбини возглавят турнир лиги «Сокол»
сегодня, 15:25
Сусуркаев – о планах на ближайший год: «Победить Никала, Веттори, кого-нибудь еще – и залететь в топ-5»
5сегодня, 15:20
«Я получила сразу несколько многомиллионных предложений». 47-летняя Лейла Али намекнула на возобновление карьеры
сегодня, 14:55
Кремлев – о визите Джонса в Москву: «Он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей»
1сегодня, 13:35
Мойкано – о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я бы стал дружить. Он слишком высокомерен – не люблю таких людей»
4сегодня, 13:20
Умар Кремлев: «Трилогия между Биволом и Бетербиевым все еще актуальна. И она должна завершиться в России»
1сегодня, 11:40
Трэйси Кортез проведет поединок против Эрин Блэнчфилд на UFC 322
1сегодня, 11:25
Сусуркаев – о стычке с Ноланом: «Он назвал меня «маленьким другом Хамзата». Я схватил его за волосы и ответил: «Убью, если еще раз такое скажешь»
15сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22