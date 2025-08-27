«Далее восстановление». Павлович перенес операцию после победы над Кортесом-Акостой

Сергей Павлович перенес операцию после победы над Валдо Кортесом-Акостой.

«Друзья, вчера была операция! Далее восстановление и работа! Читаю ваши комментарии! Всем жму руку за поддержку!» – написал в социальных сетях боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович , опубликовав фотографию из больницы.

Бой между Павловичем и Валдо Кортесом-Акостой состоялся 23 августа. Павлович победил единогласным решением судей.

