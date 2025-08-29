  • Спортс
  • Штырков – о Махачеве: «Если Ислам включит все уровни, то Маддалена не доставит ему проблем. Но вопрос, как он будет чувствовать себя в другом весе»
Штырков – о Махачеве: «Если Ислам включит все уровни, то Маддалена не доставит ему проблем. Но вопрос, как он будет чувствовать себя в другом весе»

Иван Штырков прокомментировал анонс боя Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Если Махачев включит все свои уровни – и ударку, и борьбу, и не будет зарубаться, то, думаю, Маддалена не доставит ему проблем. У него хороший бокс, неплохая стойка, но Махачев более универсальный. Единственный вопрос – как Махачев будет чувствовать себя в другой весовой категории. Вот это мы и увидим.

Если говорить по навыкам, то Махачев – боец выше уровнем. У него есть такой запасной вариант, как борьба. Или же он будет основным. В последнее время мы видим, как Махачев в стойке конкурирует с ударниками. Изъянов в арсенале Махачева не вижу. Думаю, победа будет за Махачевым», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Махачев идет за вторым поясом UFC – подерется с самым опасным ударником в карьере. Заберет?

Роберт Уиттакер: «У Маддалены очень хорошие шансы остановить Махачева. Его ударка находится на высочайшем уровне»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
полусредний вес (MMA)
