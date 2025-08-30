Шон Брэди: «Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион»

Шон Брэди опасается перехода Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион, но на него нет смысла злиться. Я в курсе, что они с Илией Топурией хотят что-то устроить.

Если Ислам победит Джека, то останется в полусреднем весе. Поражение делает более вероятным его возвращение в легкий вес. Если Махачев выиграет пояс в полусреднем дивизионе, то проведет одну-две защиты, а затем оставит его или уйдет на пенсию», – сказал боец UFC Шон Брэди .

Напомним, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за пояс чемпиона полусреднего веса в главном событии UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

