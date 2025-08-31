Даниэль Кормье: «Многие поставят на победу Маддалены в бою с Махачевым»

Даниэль Кормье оценил фаворита поединка Махачев – Маддалена.

«Несколько лет назад все бы решили, что Махачев размажет Маддалену. Но после боя Джека против Белала Мухаммада [Маддалена победил единогласным решением – примечание Спортса» ] шансы заметно уравнялись.

Думаю, многие поставят на победу Джека, потому что Ислам – небольшой парень, который поднялся в категории, чтобы подраться с бойцом, находящимся в лучшей форме. Но ближе к бою шансы уравняются. Это большой поединок и он уже начался», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за пояс чемпиона полусреднего веса в главном событии UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

