Роберт Уиттакер: «У Маддалены очень хорошие шансы остановить Махачева. Его ударка находится на высочайшем уровне»

Роберт Уиттакер высказался о бое Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил , что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Я думаю, что у Джека есть очень хорошие шансы остановить этот «поезд» по имени Ислам Махачев . Его ударка находится на высочайшем уровне. Работа на ближней дистанции – тоже.

Он наносит удары под правильными углами. Работает по корпусу – и делает это часто. А это именно то место, куда нужно бить, когда соперник все время стремится в борьбу», – сказал боец среднего веса UFC Роберт Уиттакер .

Махачев идет за вторым поясом UFC – подерется с самым опасным ударником в карьере. Заберет?

Махачев – безоговорочный фаворит боя против Маддалены у букмекеров. Австралиец не проигрывал в UFC