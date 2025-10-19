  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк. 16 ноября он подерется за пояс UFC с Джеком Делла Маддаленой
Фото
2

Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк. 16 ноября он подерется за пояс UFC с Джеком Делла Маддаленой

Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк, где подерется за второй пояс UFC.

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прибыл в Нью-Йорк, где 16 ноября проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены.

В случае победы Махачев станет первым бойцом из России, который завоевал пояса в двух дивизионах UFC. В легком весе он провел четыре защиты.

Махачев идет за вторым поясом UFC – подерется с самым опасным ударником в карьере. Заберет?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
logoMMA
logoUFC
logoUFC 322
Маддалена - Махачев
logoИслам Махачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»
12вчера, 13:10
Дэн Хукер: «Нужно отдать Махачеву должное. Подняться в другую весовую категорию – смелое решение»
1вчера, 11:00
Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»
3517 октября, 18:30
Главные новости
Умар Нурмагомедов: «Думаю, Двалишвили заслуживает звания бойца года, потому что будет защищать титул в четвертый раз»
120 минут назад
Джонни Уокер: «Я остановил хорошего проспекта, у которого было 12 побед подряд, хотя 14 месяцев не дрался и проиграл два боя! Так что, поборемся за титул?»
1сегодня, 12:12
Де Ла Хойя – Уайту: «Ты ни черта не смыслишь в боксе. Тебе насрать на нашу историю. И еще больше – на бойцов»
1сегодня, 11:33
Федор Емельяненко – о непереходе в UFC: «Должно присутствовать банальное уважение»
2сегодня, 11:14
Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества»
11сегодня, 09:50
Махачев – о победе Аллена: «Хороший перформанс»
2сегодня, 08:56Фото
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда и другие бои
6сегодня, 08:40
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
1сегодня, 08:30
Хабиб готов сыграть в футбол против Зидана: «Пришли мне локацию»
27сегодня, 08:29Фото
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30