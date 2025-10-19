Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк. 16 ноября он подерется за пояс UFC с Джеком Делла Маддаленой

Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк, где подерется за второй пояс UFC.

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прибыл в Нью-Йорк, где 16 ноября проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены .

В случае победы Махачев станет первым бойцом из России, который завоевал пояса в двух дивизионах UFC. В легком весе он провел четыре защиты.

