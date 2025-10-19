Де Ла Хойя – Уайту: «Ты ни черта не смыслишь в боксе. Тебе насрать на нашу историю. И еще больше – на бойцов»
Оскар Де Ла Хойя раскритиковал Дану Уайта.
«Ты ни черта не смыслишь в боксе. Тебе насрать на нашу историю. И еще больше – на бойцов. Твоя футболка выглядит дерьмово, и все думают, что ты кусок дерьма. Так что, Дана, пошел ты», – сказал Оскар Де Ла Хойя.
Ранее президент UFC Дана Уайт в сотрудничестве с председателем Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки аль Эш-Шейхом участвовал в организации боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
В апреле-2025 компания TKO, в состав которой входят UFC и WWE, отправили в американский Конгресс запрос по поводу возможности изменений в закон Али – акт, защищающий права боксеров.
Президент UFC и саудиты хотят монополизировать бокс. Благо или убийство?
