Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»
Том Аспиналл высказался о чемпионском поясе UFC.
«Я всегда тренируюсь, но приятно иметь цель – соперника. Просто хочется быть чемпионом, который дерется часто, регулярно и с сильнейшими. Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между выступлениями, а именно это и произошло [имеет в виду Джона Джонса, который оставил пояс в тяжелом весе].
Я тут ни при чем. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
25 октября на UFC 321 Аспиналл проведет защиту пояса против Сирила Гана.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC Europe
