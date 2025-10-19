  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»
1

Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»

Том Аспиналл высказался о чемпионском поясе UFC.

«Я всегда тренируюсь, но приятно иметь цель – соперника. Просто хочется быть чемпионом, который дерется часто, регулярно и с сильнейшими. Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между выступлениями, а именно это и произошло [имеет в виду Джона Джонса, который оставил пояс в тяжелом весе].

Я тут ни при чем. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

25 октября на UFC 321 Аспиналл проведет защиту пояса против Сирила Гана.

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC Europe
logoUFC
logoТом Аспиналл
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Аспиналл – о потенциально самом сложном сопернике: «Пиковый Кормье – худший вариант для меня. В лучшей форме он был нереальным. Зверь»
1814 октября, 12:03
Аспиналл исключает бой с Делией: «Еще два-три боя и он подерется за титул. Но я бы не дрался с ним, ведь это мой друг»
913 октября, 08:06
Ган – о бое с Аспиналлом: «Я хочу этот пояс, сделаю все ради этого»
369 октября, 18:14
Главные новости
Илия Топурия приехал в Грузию. Его встретила толпа болельщиков
48 минут назадВидео
Умар Нурмагомедов: «Думаю, Двалишвили заслуживает звания бойца года, потому что будет защищать титул в четвертый раз»
6сегодня, 13:00
Джонни Уокер: «Я остановил хорошего проспекта, у которого было 12 побед подряд, хотя 14 месяцев не дрался и проиграл два боя! Так что, поборемся за титул?»
1сегодня, 12:12
Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк. 16 ноября он подерется за пояс UFC с Джеком Делла Маддаленой
7сегодня, 11:48Фото
Де Ла Хойя – Уайту: «Ты ни черта не смыслишь в боксе. Тебе насрать на нашу историю. И еще больше – на бойцов»
2сегодня, 11:33
Федор Емельяненко – о непереходе в UFC: «Должно присутствовать банальное уважение»
8сегодня, 11:14
Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества»
12сегодня, 09:50
Махачев – о победе Аллена: «Хороший перформанс»
2сегодня, 08:56Фото
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда и другие бои
6сегодня, 08:40
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
1сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30