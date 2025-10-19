Том Аспиналл: «Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между боями. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими»

Том Аспиналл высказался о чемпионском поясе UFC.

«Я всегда тренируюсь, но приятно иметь цель – соперника. Просто хочется быть чемпионом, который дерется часто, регулярно и с сильнейшими. Не хочу быть тем, кто делает большие перерывы между выступлениями, а именно это и произошло [имеет в виду Джона Джонса, который оставил пояс в тяжелом весе].

Я тут ни при чем. Готов положить этому конец – быть активным действующим чемпионом и драться с лучшими», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

25 октября на UFC 321 Аспиналл проведет защиту пояса против Сирила Гана.

