Илия Топурия приехал в Грузию. Его встретила толпа болельщиков

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия приехал в Грузию, где его встретили болельщики.

«Спасибо, Грузия. Я вас всех люблю», – написал в соцсетях Топурия.

В июне-2025 Топурия победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом среди легковесов, завоевав пояс во втором дивизионе.

Топурия родился в грузинской семье, но на профессиональном уровне представляет Испанию, куда в детстве переехал с семьей.

