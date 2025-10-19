Видео
0

Илия Топурия приехал в Грузию. Его встретила толпа болельщиков

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия приехал в Грузию, где его встретили болельщики.

«Спасибо, Грузия. Я вас всех люблю», – написал в соцсетях Топурия.

В июне-2025 Топурия победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом среди легковесов, завоевав пояс во втором дивизионе.

Топурия родился в грузинской семье, но на профессиональном уровне представляет Испанию, куда в детстве переехал с семьей.

8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Илии Топурии
