Губерниев – о бое Махачева в Нью-Йорке: «Люди из UFC – «трамписты». Они делают все, чтобы девиз Make America Great Again был полным»

Дмитрий Губерниев высказался об анонсе боя Ислама Махачева в Нью-Йорке.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил , что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Мы будем ждать боя Махачева, безусловно. Как мы знаем, люди из UFC – «трамписты». Дана Уайт – большой друг Трампа . И здесь они делают все, чтобы девиз Make America Great Again был полным. А для этого хороши все средства. В том числе привлечение российских бойцов.

И очень здорово, что Махачев будет выступать, пожелаем ему всяческих удач. «Мэдисон-сквер-гарден » – это культовая история. И для всех музыкантов, и для хоккея, и для UFC. Поэтому очень здорово, что именно там будет выступать российский спортсмен в числе прочих», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

