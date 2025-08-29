Губерниев – о бое Махачева в Нью-Йорке: «Люди из UFC – «трамписты». Они делают все, чтобы девиз Make America Great Again был полным»
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
«Мы будем ждать боя Махачева, безусловно. Как мы знаем, люди из UFC – «трамписты». Дана Уайт – большой друг Трампа. И здесь они делают все, чтобы девиз Make America Great Again был полным. А для этого хороши все средства. В том числе привлечение российских бойцов.
И очень здорово, что Махачев будет выступать, пожелаем ему всяческих удач. «Мэдисон-сквер-гарден» – это культовая история. И для всех музыкантов, и для хоккея, и для UFC. Поэтому очень здорово, что именно там будет выступать российский спортсмен в числе прочих», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Махачев идет за вторым поясом UFC – подерется с самым опасным ударником в карьере. Заберет?
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»