Дмитрий Бикрев: «Борьба Маддалены может стать проблемой для Махачева»

Дмитрий Бикрев отметил хороший уровень борьбы у Джека Делла Маддалены.

«Мне очень понравился бой Маддалены с Белалом Мухаммадом , в котором американец по факту ничего не смог сделать. Я кайфанул от этого поединка. Белал делал акцент на борьбу, а Маддалена хорошо себя там чувствовал. И это может стать большой проблемой для Ислама. Да, их борьбу сравнивать нельзя – Махачев борется лучше Белала. Но Ислам в новом весе: 70 кг и 77 кг – большая разница.

Между легким и полулегким весом четыре килограмма, а здесь целых семь. И сложность в том, что Махачев не будет таким большим. Может быть, это будет проблемой для него, а, может быть, и нет. Он гоняет много веса и не скрывает этого.

Будет интересный бой. Это большой вызов для Ислама. А Маддалене надо доказывать, что он не зря получил пояс. Победа над Махачевым ему многое принесет. Оба будут заряжены и мотивированы.

Буду болеть за Махачева, чтобы он сотворил историю, став чемпионом в двух весовых категориях. Но скажу сразу, что Исламу будет очень непросто, с Маддаленой надо быть аккуратнее. До боя еще много времени, поэтому надеюсь, что Махачев хорошо подготовится и даже покажет что-то новое», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев .

Напомним, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за пояс чемпиона полусреднего веса в главном событии UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

