Минеев – о UFC: «Была заинтересованность: «Приезжай, мы тебя ждем». Нужно было взять билет и ворваться»

Владимир Минеев рассказал о несостоявшемся переходе в UFC.

«После боя с Магомедом Исмаиловым [первый поединок прошел в октябре-2018] было много предложений. Мы напрямую общались об этом с Алексеем Олейником, ранее – с Андреем Орловским. Тогда все было на взлете – нужно было просто брать и ехать.

Какой бы это был путь – через Contenders [Претендентская серия Дана Уайта] или прямой контракт... До этого не дошло. Но была заинтересованность: «Приезжай, мы тебя ждем». Нужно было взять билет и ворваться», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Последний бой по MMA Минеев провел в 2021 году, когда победил Магомеда Исмаилова. Его рекорд по профи – 16-1-1.

