Майкл Биспинг: «Безумие считать Махачева явным фаворитом боя с Маддаленой. Это неуважение к Джеку»

Майкл Биспинг удивлен мнение, что Махачев – фаворит боя с Маддаленой.

«Безумие считать Махачева явным фаворитом. Я думаю, что это немного неуважительно по отношению к Джеку Делла Маддалене . Парень на победной серии из 18 боев, он только что победил Белала Мухаммада , он не позволял себя перевести, одолел всех грэпплеров.

Если Ислам решит драться с Джеком в стойке, то это будет плохая идея. Бокс Маддалены и его работа ног дадут ему серьезное преимущество. Не удивляйтесь, если Джек заберет бой», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг .

Напомним, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за пояс чемпиона полусреднего веса в главном событии UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

