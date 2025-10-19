Джонни Уокер: «Я остановил хорошего проспекта, у которого было 12 побед подряд, хотя 14 месяцев не дрался и проиграл два боя! Так что, поборемся за титул?»

Джонни Уокер высказался о перспективах в UFC.

«Как думаете, с кем мне драться дальше? Я остановил хорошего проспекта, у которого было 12 побед подряд, хотя 14 месяцев не дрался и проиграл два боя! Так что, поборемся за титул? Или еще слишком рано об этом говорить?» – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Джонни Уокер .

В августе-2025 Уокер техническим нокаутом победил Чжана Миньяна. До этого он не побеждал три боя подряд (два поражения, еще один поединок признан несостоявшимся).

