Кормье – о поражении де Риддера: «Он ни за что не продержался бы еще пять минут. Угол оказал ему услугу, сказав: «Эй, мы дадим тебе возможность прожить еще один день»

Даниэль Кормье оценил действия угловых Ренье де Риддера.

«Он едва мог подняться после второго, третьего и четвертого раундов. Он ни за что не продержался бы еще пять минут. Угол оказал ему услугу, сказав: «Эй, мы дадим тебе возможность прожить еще один день и подраться в следующий раз».

Знаю, мы строги к тренерам, когда они не хотят сдаваться. Тренеры Ренье де Риддера сдались – и дали парню шанс подраться в другой раз», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере Ренье де Риддер проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – де Риддер не вышел на пятый раунд.

Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»