  • Умар Нурмагомедов: «Думаю, Двалишвили заслуживает звания бойца года, потому что будет защищать титул в четвертый раз»
1

Умар Нурмагомедов: «Думаю, Двалишвили заслуживает звания бойца года, потому что будет защищать титул в четвертый раз»

Умар Нурмагомедов считает Мераба Двалишвили бойцом года в UFC.

«Думаю, Двалишвили заслуживает звания бойца года, потому что будет защищать титул в четвертый раз. Никто этого не делает. Он очень активен. Это потрясающе», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

В декабре на UFC 323 Мераб Двалишвили проведет защиту пояса в легчайшем весе против Петра Яна. В январе Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

Смеялись над Мерабом? А он уже штурмует вечные рекорды

