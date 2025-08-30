Экс-боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал Ракима Кливленда и стал первым чемпионом Dirty Boxing Championship в тяжелом весе

Жаирзиньо Розенстрайк стал первым чемпионом Dirty Boxing Championship в тяжелом весе.

Экс-боец UFC, уволенный в феврале после поражения Сергею Павловичу , выиграл второй кряду поединок по смешанным правилам бокса и MMA в Dirty Boxing Championship.

Розенстрайк нокаутировал в первом раунде Ракима Кливленда и стал чемпионом промоушена в тяжелом весе.

Дебютный бой Жаирзиньо состоялся в июне – он нокаутировал во втором раунде Виктора Кардосо.

Организаторы объявили, что следующим соперником Розенстрайка станет экс-боец UFC Андрей Орловский . Бой возглавит турнир DBX 4, дату которого объявят позднее.

Отметим, что Розенстрайк и Орловский дрались в UFC в 2019-м – Жаирзиньо победил нокаутом в первом раунде.

