Экс-боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал Ракима Кливленда и стал первым чемпионом Dirty Boxing Championship в тяжелом весе
Экс-боец UFC, уволенный в феврале после поражения Сергею Павловичу, выиграл второй кряду поединок по смешанным правилам бокса и MMA в Dirty Boxing Championship.
Розенстрайк нокаутировал в первом раунде Ракима Кливленда и стал чемпионом промоушена в тяжелом весе.
Дебютный бой Жаирзиньо состоялся в июне – он нокаутировал во втором раунде Виктора Кардосо.
Организаторы объявили, что следующим соперником Розенстрайка станет экс-боец UFC Андрей Орловский. Бой возглавит турнир DBX 4, дату которого объявят позднее.
Отметим, что Розенстрайк и Орловский дрались в UFC в 2019-м – Жаирзиньо победил нокаутом в первом раунде.
