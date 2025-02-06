Мойкано − об увольнении Розенстрайка из UFC: «Думаю, они посылают сигнал тяжеловесам»
Ренато Мойкано прокомментировал увольнение Жаирзиньо Розенстрайка из UFC.
«Это безумие, что они уволили Розенстрайка! Два поражения в последних пяти боях. Думаю, что UFC пытается послать сигнал тяжеловесам», − написал в соцсетях экс-претендент на титул UFC в легком весе Ренато Мойкано.
Жаирзиньо Розенстрайк был уволен из UFC после проигрыша Сергею Павловичу. До этого Жаирзиньо шел на серии из двух побед.
Мойкано объяснил, почему быстро постучал в бою с Махачевым: «Ислам очень хорошо закрыл Д’Арс»
Махачев был легче Мойкано на два килограмма во время боя, Ислам набрал за сутки 10,66 кг, Ренато − 12,15 кг
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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