Богдан Гуськов подерется с Яном Блаховичем (Гор Азизян)
Стаз известен следующий соперник Богдана Гуськова в UFC.
«Следующий бой у Царевича за топ-5 будет с гражданином Польши! Ян Блахович с мечом к нам пришел – дальше вы знаете!» – написал в соцсетях тренер Гуськова Гор Азизян.
В июле Гуськов нокаутировал Никиту Крылова. У него 18 боев и три поражения в MMA.
Блахович в марте проиграл единогласным решением Карлосу Ульбергу. У него в MMA 29 побед, 11 поражений и ничья.
Богдан Гуськов: «Классе в седьмом словил самый жесткий алкотрип: у кого-то был день рождения, в семь утра залетели с пацанами в виноводочный, а через 20 минут уже пили водку в детском садике»
Они прошли детство 90-х под Луганском и Ташкентом, а теперь подерутся на UFC. Двойное интервью
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Гора Азизяна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости