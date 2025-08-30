5

Богдан Гуськов подерется с Яном Блаховичем (Гор Азизян)

Стаз известен следующий соперник Богдана Гуськова в UFC.

«Следующий бой у Царевича за топ-5 будет с гражданином Польши! Ян Блахович с мечом к нам пришел – дальше вы знаете!» – написал в соцсетях тренер Гуськова Гор Азизян.

В июле Гуськов нокаутировал Никиту Крылова. У него 18 боев и три поражения в MMA.

Блахович в марте проиграл единогласным решением Карлосу Ульбергу. У него в MMA 29 побед, 11 поражений и ничья.

Богдан Гуськов: «Классе в седьмом словил самый жесткий алкотрип: у кого-то был день рождения, в семь утра залетели с пацанами в виноводочный, а через 20 минут уже пили водку в детском садике»

Они прошли детство 90-х под Луганском и Ташкентом, а теперь подерутся на UFC. Двойное интервью

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Гора Азизяна
