Богдан Гуськов подерется с Яном Блаховичем (Гор Азизян)

Стаз известен следующий соперник Богдана Гуськова в UFC.

«Следующий бой у Царевича за топ-5 будет с гражданином Польши! Ян Блахович с мечом к нам пришел – дальше вы знаете!» – написал в соцсетях тренер Гуськова Гор Азизян.

В июле Гуськов нокаутировал Никиту Крылова. У него 18 боев и три поражения в MMA.

Блахович в марте проиграл единогласным решением Карлосу Ульбергу. У него в MMA 29 побед, 11 поражений и ничья.

