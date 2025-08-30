  • Спортс
Крылов обратился к фанатам накануне сборов: «После каждого поражения тяжелее всего принять, что я расстроил людей, которые за меня болели. На этой подготовке я реально ночевал в зале, как начинающий боец»

Никита Крылов обратился к фанатам перед стартом подготовительного лагеря.

«Я пришел в этот спорт, зная, что легко не будет. И даже если бы он дал мне вдвое меньше, чем есть сейчас, я был бы ему благодарен. И тот этап, который сейчас надо пройти, это просто некая часть моей карьеры. И эта часть закончится. И моя карьера тоже закончится. И карьеры тех, кто меня побеждал, тоже закончатся. И когда это случится, я хотел бы быть уверен, что потрудился так, как подобает шахтеру. Пока еще очень рано останавливаться.

Спасибо огромное всем тем, кто писал мне слова поддержки. После каждого моего поражения мне всегда было тяжелее всего принять, что я расстроил людей, которые за меня болели. Не считаю нужным это показывать, но на этой подготовке я реально ночевал в зале, как начинающий боец. Спал на матрасе в тренерской. И делал такие объемы, после которых мне не стыдно смотреть людям в глаза. Написал это перед началом новых сборов. Надеюсь, скоро вернусь», – написал в соцсетях боец UFC Никита Крылов.

Напомним, в июле Крылов проиграл нокаутом в первом раунде Богдану Гуськову. Всего у него 30 побед и 11 поражений в MMA.

Шон Брэди: «Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион»

$200 тысяч для Шары и травмы Яна. 5 сюжетов о турнире UFC – привезли из Абу-Даби

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Никиты Крылова
