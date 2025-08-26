Алджамейн Стерлинг вошел в топ-5 рейтинга полулегкого веса UFC

Алджамейн Стерлинг вошел в топ-5 полулегкого веса (до 65 кг).

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг вошел в топ-5 полулегкого веса (до 65 кг) после победы над Брайаном Ортегой решением судей.

Топ-15 полулегкого веса :

Мовсар Евлоев Диего Лопес Яир Родригес Лерон Мерфи Алджамейн Стерлинг Арнольд Аллен Брайан Ортега Джош Эмметт Юссеф Залал Жан Силва Патрисио Фрейре Стив Гарсия Давид Онама Дэн Иге Гига Чикадзе

Стерлинг выигрывал титул в легчайшем весе в 2022-м году, победив Петра Яна. Он провел три успешные защиты, а затем потерял пояс в бою с Шоном О’Мэлли, после чего поднялся в полулегкий вес.

Бой с Ортегой стал для Стерлинга третьим в полулегком дивизионе, ранее он победил Кэлвин Каттара и проиграл Мовсару Евлоеву.

