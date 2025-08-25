Хабиб считает, что у Топурии нет шансов против Царукяна: «Арман сейчас лучший легковес. 80 на 20 – в его пользу»
«Не вижу шансов у Топурии против Царукяна. Арман слишком дистанционно дерется. Хорошо держит расстояние с ударниками, ногами лучше работает. У него уже есть материал, который он может изучить для подготовки к Илие. Три года назад, возможно, он бы сильнее его опасался. Но сейчас уже видно, чего ждать от Топурии.
Считаю, что сейчас лучший легковес – это Арман Царукян. Если без Ислама Махачева. Арман выиграет за счет MMA стиля, это не вольная борьба. Он может повалить, у него хорошие локти в партере. Хорошо заходят. Может бороться, спину забирать.
В опасную дистанцию с Топурией он не зайдет. Были бои, можно изучить. 80 на 20 – вижу фаворитом Царукяна. Его борьба, прессинг, габариты – все надо учитывать. Арман выше почти на 10 см», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Отметим, что Топурия и Царукян одного роста – оба 170 см.
