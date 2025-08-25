Хабиб считает, что у Топурии нет шансов против Царукяна: «Арман сейчас лучший легковес. 80 на 20 – в его пользу»

Хабиб Нурмагомедов считает Армана Царукяна явным фаворитом поединка с Илией Топурией.

«Не вижу шансов у Топурии против Царукяна . Арман слишком дистанционно дерется. Хорошо держит расстояние с ударниками, ногами лучше работает. У него уже есть материал, который он может изучить для подготовки к Илие. Три года назад, возможно, он бы сильнее его опасался. Но сейчас уже видно, чего ждать от Топурии.

Считаю, что сейчас лучший легковес – это Арман Царукян. Если без Ислама Махачева. Арман выиграет за счет MMA стиля, это не вольная борьба. Он может повалить, у него хорошие локти в партере. Хорошо заходят. Может бороться, спину забирать.

В опасную дистанцию с Топурией он не зайдет. Были бои, можно изучить. 80 на 20 – вижу фаворитом Царукяна. Его борьба, прессинг, габариты – все надо учитывать. Арман выше почти на 10 см», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Отметим, что Топурия и Царукян одного роста – оба 170 см.

Махачев заинтересован в поединке с Топурией: «Есть с Илией какая-то интрига. Может, получится сделать какой-то супербой. Посмотрим по весу»

Оливейра – о поединке Топурии и Царукяна: «Будет адский бой. Но, честно говоря, у Илии больше шансов на победу»