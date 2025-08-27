Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу на турнире ACB JJ 18 в Москве.

Турнир состоится 19 сентября – имя соперника бойца легкого веса UFC будет объявлено позже. Об этом промоушен сообщил в социальных сетях.

В последний раз Арман Царукян выходил в октагон в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян: «В UFC сказали, что, может быть, организуют мне бой с кем-нибудь в Абу-Даби или в Катаре»

Мойкано – о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я бы стал дружить. Он слишком высокомерен – не люблю таких людей»