2

Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу на турнире ACB JJ 18 в Москве

Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу на турнире ACB JJ 18 в Москве.

Турнир состоится 19 сентября – имя соперника бойца легкого веса UFC будет объявлено позже. Об этом промоушен сообщил в социальных сетях.

В последний раз Арман Царукян выходил в октагон в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян: «В UFC сказали, что, может быть, организуют мне бой с кем-нибудь в Абу-Даби или в Катаре»

Мойкано – о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я бы стал дружить. Он слишком высокомерен – не люблю таких людей»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм ACB JJ
logoUFC
logoАрман Царукян
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»
722 августа, 13:30
Арман Царукян: «Моя цель – стать величайшим бойцом в мире. Буду ждать Махачева в легком весе»
314 августа, 14:58
Арман Царукян: «Я бы перевел Топурию и забил локтями. Технический нокаут в первом раунде»
2112 августа, 12:40
Главные новости
«UFC пока не нужны бойцы из России». Немков сообщил, что подписал новый контракт с PFL
19вчера, 18:15
Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил
вчера, 18:00
Топурия не выступит на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (Альваро Колменеро)
2вчера, 16:10
Виктор Немков и экс-боец UFC Джуниор Альбини возглавят турнир лиги «Сокол»
вчера, 15:25
Сусуркаев – о планах на ближайший год: «Победить Никала, Веттори, кого-нибудь еще – и залететь в топ-5»
9вчера, 15:20
«Я получила сразу несколько многомиллионных предложений». 47-летняя Лейла Али намекнула на возобновление карьеры
вчера, 14:55
Кремлев – о визите Джонса в Москву: «Он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей»
2вчера, 13:35
Мойкано – о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я бы стал дружить. Он слишком высокомерен – не люблю таких людей»
6вчера, 13:20
Умар Кремлев: «Трилогия между Биволом и Бетербиевым все еще актуальна. И она должна завершиться в России»
1вчера, 11:40
Трэйси Кортез проведет поединок против Эрин Блэнчфилд на UFC 322
1вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22