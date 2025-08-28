Чейл Соннен: «Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе. Иначе он не стал бы засовывать в задницу синтетическое химическое вещество»

Чейл Соннен считает, что Джон Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе.

«Все идут по этому пути, нарушая правила, потому что где-то чувствуют неуверенность. Им где-то нужно преимущество, а потом они возвращаются и говорят: «Но я и так мог бы это сделать». Если бы вы думали, что сможете, вы бы не стали засовывать в задницу синтетическое химическое вещество.

Я верю, что Джон мог быть чемпионом и без стероидов, но где-то в глубине души он в какой-то момент усомнился в этом», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

USADA отстранила Джона Джонса от боев на год за использование допинга в 2016 году. В результатах допинг-теста, взятого перед боем с Даниэлем Кормье, был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»