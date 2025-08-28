  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чейл Соннен: «Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе. Иначе он не стал бы засовывать в задницу синтетическое химическое вещество»
4

Чейл Соннен: «Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе. Иначе он не стал бы засовывать в задницу синтетическое химическое вещество»

Чейл Соннен считает, что Джон Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе.

«Все идут по этому пути, нарушая правила, потому что где-то чувствуют неуверенность. Им где-то нужно преимущество, а потом они возвращаются и говорят: «Но я и так мог бы это сделать». Если бы вы думали, что сможете, вы бы не стали засовывать в задницу синтетическое химическое вещество.

Я верю, что Джон мог быть чемпионом и без стероидов, но где-то в глубине души он в какой-то момент усомнился в этом», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

USADA отстранила Джона Джонса от боев на год за использование допинга в 2016 году. В результатах допинг-теста, взятого перед боем с Даниэлем Кормье, был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA UNCENSORED
logoЧейл Соннен
logoMMA
logoUFC
logoДжон Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кремлев – о визите Джонса в Москву: «Он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей»
2вчера, 13:35
Соннен – о бое Чимаева и дю Плесси: «Бой был скучным из-за Хамзата и рефери. Нам нужны новые правила»
3326 августа, 11:38
Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»
921 августа, 08:29
Главные новости
Чейл Соннен проведет схватку по грэпплингу с Крейгом Джонсом 31 августа
сегодня, 18:48
Мераб Двалишвили: «Если мы с Умаром снова подеремся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо»
5сегодня, 17:50
Мераб хочет подраться с Яном в декабре – это будет четвертый бой Двалишвили в 2025 году
7сегодня, 17:22
Дана Уайт анонсирует новые бои ночью
4сегодня, 16:57
Абдель-Азиз ответил Яну: «Не надо давить на Умара из-за фамилии. Хабиб не выходит за него в клетку»
10сегодня, 15:43
Вадим Немков: «Против Анкалаева у Чимаева шансов немного. У Магомеда хорошая борьба, контроль, ударка»
14сегодня, 14:58
Али Абдель-Азиз: «Евлоев может подраться в октябре в Катаре. Но справедливо будет дать ему бой с Волкановски за пояс»
3сегодня, 14:49
Али Абдель-Азиз: «Чимаев – один из лучших средневесов в истории»
6сегодня, 13:11
Тренер Оливейры: «У Чарльза согласованы следующие три боя. Он снова пойдет за поясом»
6сегодня, 12:50
Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится. Хамзат слишком большой»
39сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22