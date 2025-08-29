15

Тренер Маддалены: «Не думаю, что у Махачева крепкая челюсть. Мне нравится этот бой»

Тренер Джека Делла Маддалены отреагировал на анонс боя с Исламом Махачевым.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Я не думаю, что у Ислама такая же крепкая челюсть, как у Белала Мухаммада. Мы точно знаем: если Джек попадет чисто в подбородок, то любой соперник упадет. Это может случиться как в начале боя, так и в самом его конце.

Джеку нравятся долгие бои, но нам ведь не платят за переработку. Если появится шанс – мы его, конечно, используем. У Джека выдающаяся выносливость, выдающаяся мощь. Мне нравится этот бой», – сказал тренер Бен Викерс.

Тренер Делла Маддалены: «Посмотрел записи боев Махачева и понял, что Джек победит нокаутом. Ислам не привык получать урон»

Белал Мухаммад: «Буду с интересом смотреть бой Махачев – Маддалена, потому что собираюсь вернуть себе пояс»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Submission Radio
