Белал Мухаммад: «Буду с интересом смотреть бой Махачев – Маддалена, потому что собираюсь вернуть себе пояс»

Белал Мухаммад дал совет Исламу Махачеву в бою с Джеком Делла Маддаленой.

«Я думаю, Исламу просто нужно переводить в партер. Джек делает слишком много ошибок в партере, Ислам может это использовать. Он должен сразу его переводить.

Если Ислам будет драться в стойке, будет интересно посмотреть на его габариты в этом весе, как переход скажется на его ударной мощи. Я буду с интересом смотреть бой, потому что собираюсь вернуть себе чемпионский пояс», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

Ожидается, что поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены состоится в ноябре 2025-го.

Хабиб – о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»