Александр Емельяненко хочет вернуться в бои: «Реванш с Исмаиловым интересен, но опять возня бы была. По боксу можем подраться – восстановлюсь, можно организовать»

Александр Емельяненко хочет провести боксерский поединок.

«Любая организация будет готова взять меня. Буду параллельно бизнесом заниматься, общественной деятельностью. Думал, что без спорта отдохну – оказалось, что нет.

За кем слежу сейчас из бойцов? Вообще ни за кем. Реванш с Магомедом Исмаиловым? Интересно, но опять возня бы была. По боксу можем подраться – восстановлюсь, можно организовать», – сказал бывший боец MMA Александр Емельяненко.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может перенести еще одну операцию на позвоночнике. Его менеджер заявил, что Александр больше не будет драться.

Напомним, Исмаилов нокаутировал Емельяненко в 2020-м в бою по правилам MMA.

Александр Емельяненко: «Захотелось мне выпить – взял выпил. Такой же простой, как и все»

«В обычный месяц зарабатывал раза в два больше, чем на «Матч ТВ». Почему ютуб-журналистика в ММА такая крутая

