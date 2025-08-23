Александр Емельяненко хочет вернуться в бои: «Реванш с Исмаиловым интересен, но опять возня бы была. По боксу можем подраться – восстановлюсь, можно организовать»
«Любая организация будет готова взять меня. Буду параллельно бизнесом заниматься, общественной деятельностью. Думал, что без спорта отдохну – оказалось, что нет.
За кем слежу сейчас из бойцов? Вообще ни за кем. Реванш с Магомедом Исмаиловым? Интересно, но опять возня бы была. По боксу можем подраться – восстановлюсь, можно организовать», – сказал бывший боец MMA Александр Емельяненко.
Ранее сообщалось, что Емельяненко может перенести еще одну операцию на позвоночнике. Его менеджер заявил, что Александр больше не будет драться.
Напомним, Исмаилов нокаутировал Емельяненко в 2020-м в бою по правилам MMA.
