Александр Емельяненко хочет вернуться в бои: «Реванш с Исмаиловым интересен, но опять возня бы была. По боксу можем подраться – восстановлюсь, можно организовать»

Александр Емельяненко хочет провести боксерский поединок.

«Любая организация будет готова взять меня. Буду параллельно бизнесом заниматься, общественной деятельностью. Думал, что без спорта отдохну – оказалось, что нет.

За кем слежу сейчас из бойцов? Вообще ни за кем. Реванш с Магомедом Исмаиловым ? Интересно, но опять возня бы была. По боксу можем подраться – восстановлюсь, можно организовать», – сказал бывший боец MMA Александр Емельяненко .

Ранее сообщалось, что Емельяненко может перенести еще одну операцию на позвоночнике. Его менеджер заявил , что Александр больше не будет драться.

Напомним, Исмаилов нокаутировал Емельяненко в 2020-м в бою по правилам MMA.

