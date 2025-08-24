Александр Емельяненко: «Федора в партере борол, в стойке бил. Промоутер сделал так, что Федя стал хорошим, а я весь негатив забирал на себя»

Александр Емельяненко объяснил, почему люди по-разному воспринимают их с братом.

«Я говорил, что талантливее Федора? В партере борол его, в стойке бил.

То, как нас воспринимают? В свое время хитрый промоутер специально так сделал – кому интересно смотреть одинаковых братьев? Один должен быть хороший, второй – отрицательный. Вот Федя стал хорошим, а я весь негатив стал забирать на себя. И стал плохим. Я не заигрался – людям понравилось. Я для них открытая книга», – сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко .

