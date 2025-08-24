Александр Емельяненко: «Федора в партере борол, в стойке бил. Промоутер сделал так, что Федя стал хорошим, а я весь негатив забирал на себя»
Александр Емельяненко объяснил, почему люди по-разному воспринимают их с братом.
«Я говорил, что талантливее Федора? В партере борол его, в стойке бил.
То, как нас воспринимают? В свое время хитрый промоутер специально так сделал – кому интересно смотреть одинаковых братьев? Один должен быть хороший, второй – отрицательный. Вот Федя стал хорошим, а я весь негатив стал забирать на себя. И стал плохим. Я не заигрался – людям понравилось. Я для них открытая книга», – сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко – о Федоре в UFC: «Не знаю, чего бы он добился, попав туда на пике. Последние бои все показали. Сколько там, три подряд поражения? Вынесли его с ринга»
Александр Емельяненко: «Я не принимал ислам. Все так решили, потому что просто не в той последовательности рассказал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Hard Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости