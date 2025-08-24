Александр Емельяненко – о Федоре в UFC: «Не знаю, чего бы он добился, попав туда на пике. Последние бои все показали. Сколько там, три подряд поражения? Вынесли его с ринга»

Александр Емельяненко сомневается, что Федор добился бы успеха в UFC.

«Мог ли попасть в UFC? Да, предлагали контракт. Но я был невыездной. И условия неплохие предлагали. Политика – раньше не те люди нас вели.

По Федору не знаю. Чего бы он добился в UFC, попав туда на пике? Не могу сказать, но последние его бои все показали. Сколько там, три подряд поражения? Вынесли его с ринга», – сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко .

Напомним, Федор Емельяненко – экс-чемпион WAMMA и Pride.

