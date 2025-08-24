Александр Емельяненко: «Я не принимал ислам. Все так решили, потому что просто не в той последовательности рассказал»

Александр Емельяненко объяснил слух о принятии ислама.

«Да никогда я ислам не принимал. Я уже тысячу раз это комментировал. Меня пригласили в Саудовскую Аравию, я взял с собой товарища. Мы приехали и пошел слух, что я принял ислам.

Шейху говорю: «Вы здесь, хочу, чтобы вы подтвердили, что я никогда ислам не принимал». Пожал ему руку и он подарил мне полотно. А я просто разбил это все на фрагменты – все решили, что я принял ислам. Но это не так, я просто не в той последовательности рассказал», – сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко .

