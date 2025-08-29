Вэйли Чжан освободит пояс UFC в минимальном весе. За него подерутся Яндироба и Дерн
Вэйли Чжан освободит пояс UFC в женском минимальном весе.
В поединке за вакантный титул встретятся Вирна Яндироба и Маккензи Дерн. Бой пройдет в соглавном событии турнира UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Яндироба (22-3) в последний раз дралась в апреле, когда выиграла у Ян Сионянь единогласным решением судей.
Дерн (15-5) в январе победила Аманду Рибас болевым приемом в третьем раунде.
Ранее стало известно, что Вэйли Чжан поднимется в весе и подерется с Валентой Шевченко за чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе.
Макгрегор – о поединке Дерн и Рибас: «Потрясающее шоу! Хотел бы увидеть трилогию!»
Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN MMA
