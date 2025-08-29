Вэйли Чжан освободит пояс UFC в минимальном весе. За него подерутся Яндироба и Дерн

Вэйли Чжан освободит пояс UFC в женском минимальном весе.

В поединке за вакантный титул встретятся Вирна Яндироба и Маккензи Дерн . Бой пройдет в соглавном событии турнира UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Яндироба (22-3) в последний раз дралась в апреле, когда выиграла у Ян Сионянь единогласным решением судей.

Дерн (15-5) в январе победила Аманду Рибас болевым приемом в третьем раунде.

Ранее стало известно, что Вэйли Чжан поднимется в весе и подерется с Валентой Шевченко за чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе.

