Валентина Шевченко проведет защиту пояса против Вэйли Чжан на UFC 322.

Титульный поединок в женском наилегчайшем весе состоится в соглавном событии турнира, который пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Валентина Шевченко (25-4-1) в последний раз дралась в мае, когда победила Манон Фьоро судейским решением.

Вэйли Чжан (26-3) в феврале выиграла у Татьяны Суарез. Она освободит пояс UFC в женском минимальном весе, который принадлежал ей с ноября-2022.

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322

Конор – о Шевченко: «Для меня это лучшая женщина-боец в истории. Она точно не с этой планеты»