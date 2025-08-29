Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321.

Поединок пройдет в главном карде ивента, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Умар Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда уступил Мерабу Двалишвили в поединке за титул.

Марио Баутиста (16-2) в июне выиграл у Патчи Микса. Он идет на серии из восьми побед.

Напомним, что турнир UFC 321 возглавит титульный бой в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

