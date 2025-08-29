Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321
Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321.
Поединок пройдет в главном карде ивента, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Умар Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда уступил Мерабу Двалишвили в поединке за титул.
Марио Баутиста (16-2) в июне выиграл у Патчи Микса. Он идет на серии из восьми побед.
Напомним, что турнир UFC 321 возглавит титульный бой в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.
Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
