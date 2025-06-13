Валентина Шевченко: «Американцам легче попасть в UFC. Если бы я сразу попала, у меня было бы уже 27 титульных защит»

Валентина Шевченко считает, что американским бойцам легче пробиться в UFC.

– У Джона Джонса 17 титульных побед в UFC, у тебя 10. Реально для тебя побить его рекорд?

– Все возможно. Это все зависит от того, насколько ты настроен, что ты хочешь сделать. У спортсменов, которые родились в США, есть бонус. Не то что бонус... Но им легче попасть в UFC. Это касается даже не только бойцов из США, но и тех, кто родился в Бразилии, кто ближе к этому миру.

Взять наших бойцов. Сколько талантов, сколько замечательных ребят, которые дерутся изо дня в день, не жалея себя, тренируются по три раза в день, делают сумасшедшие тренировки. И ты понимаешь, что талант такой, что если он сюда попадет, то он тут горы свернет.

Если обо мне говорить, то я выиграла 17 раз чемпионат мира по тайскому боксу, К1, К2, ММА. А если взять того же Джонса, то он сразу попал в UFC. И за счет этого у него 17 защит титула. Если бы, допустим, я сразу попала в UFC, то у меня было бы «17 плюс 10» – 27 защит, – сказала чемпионка UFC Валентина Шевченко .

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