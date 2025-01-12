Макгрегор – о поединке Дерн и Рибас: «Потрясающее шоу! Хотел бы увидеть трилогию!»
Конор Макгрегор впечатлен поединком Маккензи Дерн и Аманды Рибас.
«Отличный бой! Потрясающее шоу!
Я определенно хотел бы увидеть трилогию!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, Дерн победила Рибас сабмишеном в третьем раунде.
В 2019-м Рибас победила Дерн единогласным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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