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Макгрегор – о поединке Дерн и Рибас: «Потрясающее шоу! Хотел бы увидеть трилогию!»

Конор Макгрегор впечатлен поединком Маккензи Дерн и Аманды Рибас.

«Отличный бой! Потрясающее шоу!

Я определенно хотел бы увидеть трилогию!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, Дерн победила Рибас сабмишеном в третьем раунде.

В 2019-м Рибас победила Дерн единогласным решением судей.

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Бонусы UFC Fight Night 249: Копылов против Кертиса – бой вечера, у Дерн и Алмейды – лучшее выступление

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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