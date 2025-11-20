Хавьер Мендес – о бое Махачева и Топурии: «Илия стал бы первым тройным претендентом, так что это грандиозный поединок для всего мира»

Хавьер Мендес оценил возможность боя между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес высказался о потенциальном бое с чемпионом легкого веса UFC Илией Топурией.

«Давайте посмотрим, что произойдет. Если UFC предложит [Топурии] бой, никаких проблем. Не могу отвечать за Ислама, но говорю, что проблем нет... Давайте посмотрим правде в глаза: рано или поздно мы с ним встретимся, будь то в Белом доме или в другое время, пусть UFC это решит.

Но рано или поздно мы встретимся, если Илия захочет продолжать подниматься – серьезно сомневаюсь, что Ислам захочет спускаться. И для него [для Топурии] это первый раз, когда кто-либо станет трехкратным чемпионом. Он стал бы первым тройным претендентом, так что это был бы грандиозный бой для всего мира», – сказал Хавьер Мендес.

