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Намаюнас – о бое Шевченко и Чжан: «Отдаю предпочтение Валентине. Она более разносторонний боец»

Роуз Намаюнас высказалась о возможном бое Валентины Шевченко и Вэйли Чжан.

«Лично я отдаю предпочтение Валентине. У Вэйли тоже есть шанс на победу – она достаточно быстрая, а в последнем поединке показала серьезный прогресс в своих навыках.

Думаю, она выступит вполне достойно. Но, на мой взгляд, Валентина – более разносторонний боец. В конце концов, именно на ее победу я бы и поставила», – сказала бывшая чемпионка UFC Роуз Намаюнас.

Валентина Шевченко в мае победила Манон Фьоро и защитила пояс в наилегчайшем весе. Вэйли Чжан – действующая чемпионка UFC в женской минимальной весовой категории.

Шевченко – о потенциальном поединке с Чжан: «Почему нет? Это был бы великолепный бой»

Намаюнас – о Шевченко: «Валентина – величайшая женщина-боец. Она вернет чемпионский пояс»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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