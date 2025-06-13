Намаюнас – о бое Шевченко и Чжан: «Отдаю предпочтение Валентине. Она более разносторонний боец»

Роуз Намаюнас высказалась о возможном бое Валентины Шевченко и Вэйли Чжан.

«Лично я отдаю предпочтение Валентине. У Вэйли тоже есть шанс на победу – она достаточно быстрая, а в последнем поединке показала серьезный прогресс в своих навыках.

Думаю, она выступит вполне достойно. Но, на мой взгляд, Валентина – более разносторонний боец. В конце концов, именно на ее победу я бы и поставила», – сказала бывшая чемпионка UFC Роуз Намаюнас .

Валентина Шевченко в мае победила Манон Фьоро и защитила пояс в наилегчайшем весе. Вэйли Чжан – действующая чемпионка UFC в женской минимальной весовой категории.

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