Сусуркаев – о планах на ближайший год: «Победить Никала, Веттори, кого-нибудь еще – и залететь в топ-5»
Байсангур Сусуркаев рассказал о своих планах на ближайший год.
«Я думаю у Бо Никала выиграть, потом у Марвина Веттори выиграть. Он уже в топ-10 находится. Потом еще у кого-нибудь выиграть – и залететь в топ-5. За год это осуществимо.
По три-четыре месяца подготовки – и я смогу это сделать. Посмотрим, что они [UFC] скажут. Думаю, они найдут правильный вариант для меня», – сказал боец среднего веса UFC Байсангур Сусуркаев.
Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. На турнире UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом.
Сусуркаев – о стычке с Ноланом: «Он назвал меня «маленьким другом Хамзата». Я схватил его за волосы и ответил: «Убью, если еще раз такое скажешь»
Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
