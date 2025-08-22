  • Спортс
2

Байсангур Сусуркаев: «Уверен, что не почувствую Никала. Будет нокаут в первом-втором раунде»

Байсангур Сусуркаев объяснил, почему хочет провести бой против Бо Никала.

– Почему тебе как соперник интересен Бо Никал?

– Я давно смотрел его бои. Думаю, это будет легкий поединок для меня. У него большое имя, почти все американцы его знают. Он только один раз проигрывал. Знаю, что смогу с ним сделать. Мне надо набрать хорошую форму. Может, если бы он оказался моим соперником в последнем бою, то было бы непросто.

Все‑таки там не было полноценной подготовки. Но когда я подерусь с ним в ноябре при полной подготовке, нормальной диете и нормальной сгонке веса, то уверен, я его «не почувствую». Как я сказал, первый‑второй раунд – будет нокаут. Имя у него есть. Мне хочется побить его.

Он борец, а мне с ними удобно драться. Очень хорошо чувствую себя против них. Не боюсь ни борьбы, ни стойки. Давно за ним наблюдаю. Уверен, что смогу победить, – сказал боец среднего веса UFC Байсангур Сусуркаев.

Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. В главном карде турнира UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом.

Сусуркаев вызвал на бой Никала: «Я не чувствую борцов, они для меня легкие соперники»

Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
