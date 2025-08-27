Сусуркаев – о стычке с Ноланом: «Он назвал меня «маленьким другом Хамзата». Я схватил его за волосы и ответил: «Убью, если еще раз такое скажешь»

Байсангур Сусуркаев рассказал о стычке с Эриком Ноланом на битве взглядов.

– На дуэли взглядов ты прихватил его за голову. Я так понимаю, что там была какая-то предыстория.

– Да, на пресс-конференции он назвал меня «маленьким дружком Хамзата [Чимаева]». В Америке это какой-то свой сленг. Мне американцы перевели, что он сказал, и я был на него зол. Это не было просто для хайпа – это был я, мои эмоции.

– Ты потом и за кулисами к нему подошел?

– Да, сразу же снова к нему подошел – он сидел со своим тренером. Я к нему подошел и говорю: «Еще раз обо мне такое скажешь, я тебя убью». Матом тоже что-то ему сказал. Он сидел, просто на меня смотрел – как кошка из «Шрека». Он так сидел две-три секунды, а я над ним стоял, за волосы взял. Он не хотел даже вставать – сидел испуганный, – сказал боец среднего веса UFC Байсангур Сусуркаев .

Бой Сусуркаева и Эрика Нолана состоялся на турнире UFC 319. Сусуркаев победил удушающим приемом.

Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались