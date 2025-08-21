Сусуркаев вызвал на бой Никала: «Я не чувствую борцов, они для меня легкие соперники»
Байсангур Сусуркаев хочет подраться с американцем Бо Никалом.
«Хочу подраться с Бо Никалом. Это будет хороший бой для меня. Я не чувствую борцов, они для меня легкие соперники. Финиширую его во втором раунде», – сказал боец UFC Байсангур Сусуркаев.
Сусуркаев выиграл бой на Претендентской серии Даны Уайта, а спустя четыре дня подрался на UFC 319 – победил Эрика Нолана удушающим приемом.
Бо Никал в последнем бою проиграл Ренье де Риддеру.
Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
