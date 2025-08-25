Хабиб – о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал дю Плесси.

«Думаю, что план на бой был. У меня были такие ситуации, когда я ставил ученикам задачу не гнаться за финишем. Ты можешь начать форсировать – забрать спину, взять на удушающий. Но слишком рискованно, многое на кону. Может из-за этого. Вторая причина – Дрикус тоже не нулевый парень, защищаться умеет, чемпион UFC.

Не каждого спортсмена можно так легко финишировать. Я дрался с Элом Яквинтой – на бумаге он не выглядит таким крепким, хотя на тот момент у него пять побед подряд было. На деле он оказался крепким. Он проиграл каждый раунд, но финишировать его было очень нелегко.

Еще момент. Бывают такие спортсмены, которые не сдаются. Яквинта ни в одном бою не сдался, если я не ошибаюсь. Иногда ты душишь человека до конца, а он до предела терпит, и если ты его не задушишь, то потратишь много сил. Придется с обесточенным баком драться. В поединке за пояс не хочется рисковать», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319.

Хабиб и Яквинта дрались в апреле 2018-го. Нурмагомедов победил судейским решением.

