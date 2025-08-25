  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хабиб – о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»
8

Хабиб – о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал дю Плесси.

«Думаю, что план на бой был. У меня были такие ситуации, когда я ставил ученикам задачу не гнаться за финишем. Ты можешь начать форсировать – забрать спину, взять на удушающий. Но слишком рискованно, многое на кону. Может из-за этого. Вторая причина – Дрикус тоже не нулевый парень, защищаться умеет, чемпион UFC.

Не каждого спортсмена можно так легко финишировать. Я дрался с Элом Яквинтой – на бумаге он не выглядит таким крепким, хотя на тот момент у него пять побед подряд было. На деле он оказался крепким. Он проиграл каждый раунд, но финишировать его было очень нелегко.

Еще момент. Бывают такие спортсмены, которые не сдаются. Яквинта ни в одном бою не сдался, если я не ошибаюсь. Иногда ты душишь человека до конца, а он до предела терпит, и если ты его не задушишь, то потратишь много сил. Придется с обесточенным баком драться. В поединке за пояс не хочется рисковать», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319.

Хабиб и Яквинта дрались в апреле 2018-го. Нурмагомедов победил судейским решением.

Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»

Пауло Коста: «Чимаев выступил ужасно. Фанаты не будут смотреть, как парни 25 минут обнимаются»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoЧимаев - дю Плесси
logoХамзат Чимаев
logoДрикус дю Плесси
logoЭл Яквинта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Павлович – о Чимаеве: «Бой с дю Плесси показал все за себя. Слова излишни. Перспективы Хамзата в тяжелом весе? Их нет»
14вчера, 09:35
Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»
1422 августа, 10:40
Рэмпейдж Джексон: «Дю Плесси не должен произносить «ре» или «ванш» в одном предложении. Он был уничтожен»
421 августа, 11:52
Главные новости
Анкалаев – о возможности поединка с Чимаевым в полутяжелом весе: «Нет проблем. Перейдет, значит перейдет»
сегодня, 18:24
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев: «Я с 16 лет играю в Доту»
1сегодня, 18:16
30 августа в Москве состоится турнир Top Dog: Prospect 28. Данила «Гатти» Чижов против Андрея «Ушу Мастера» Ефимова – в главном событии
сегодня, 17:32
Магомед Анкалаев: «Еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион»
7сегодня, 15:49
Хабиб – о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»
10сегодня, 13:57
Сегодня день рождения Леона Эдвардса
6сегодня, 13:12
Хабиб – о Маддалене: «После победы над Эмеевым я понял, что Джек – реальная угроза в полусреднем весе»
1сегодня, 12:41
Дрикус дю Плесси: «Не заблуждайтесь, я не умею проигрывать. Это поражение взорвало во мне желание, которое будет иметь опасные последствия для соперников»
6сегодня, 12:26
Махачев – о поединке Лобова и Тухугова: «Артем просто выходит, ни о чем не думает и зарубается. Для Зубы это точно не легкая прогулка»
3сегодня, 10:07
Аскрен – об избиении рестлера сыном Джексона: «Это ужасно. Почему его никто не остановил?»
1сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
сегодня, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22