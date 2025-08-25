Анкалаев – о возможности поединка с Чимаевым в полутяжелом весе: «Нет проблем. Перейдет, значит перейдет»
Магомед Анкалаев не исключает бой с Хамзатом Чимаевым в полутяжелом весе.
«Бой с Чимаевым в полутяжелом весе? Не знаю, я пока в этом дивизионе. Если кто-то захочет оспорить мой пояс, я всегда говорю: «Добро пожаловать». Нет проблем. Перейдет, значит перейдет», – сказал чемпион полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев.
Ранее Хамзат Чимаев заявил о желании стать чемпионом UFC в трех категориях.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
