Анкалаев – о возможности поединка с Чимаевым в полутяжелом весе: «Нет проблем. Перейдет, значит перейдет»

Магомед Анкалаев не исключает бой с Хамзатом Чимаевым в полутяжелом весе.

«Бой с Чимаевым в полутяжелом весе? Не знаю, я пока в этом дивизионе. Если кто-то захочет оспорить мой пояс, я всегда говорю: «Добро пожаловать». Нет проблем. Перейдет, значит перейдет», – сказал чемпион полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев .

Ранее Хамзат Чимаев заявил о желании стать чемпионом UFC в трех категориях.

