Магомед Анкалаев: «Еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион»

Магомед Анкалаев планирует сменить весовую категорию.

«Меня посещают мысли о переходе в тяжелый дивизион. Но есть пара ребят, против которых надо защитить пояс. Думаю, еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

Напомним, 33-летний Анкалаев выступает в полутяжелой категории UFC c марта 2018-го. У него 12 побед, одна ничья и одно поражение. Также один поединок признан несостоявшимся.

5 октября Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320.

