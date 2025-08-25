13

Магомед Анкалаев: «Еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион»

Магомед Анкалаев планирует сменить весовую категорию.

«Меня посещают мысли о переходе в тяжелый дивизион. Но есть пара ребят, против которых надо защитить пояс. Думаю, еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

Напомним, 33-летний Анкалаев выступает в полутяжелой категории UFC c марта 2018-го. У него 12 побед, одна ничья и одно поражение. Также один поединок признан несостоявшимся.

5 октября Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320.

Доминик Рейес: «Мы с Анкалаевым очень похожи – но я просто лучше. Хотел бы подраться с ним»

Чимаев хочет стать тройным чемпионом UFC: «Маддалена был бы хорошим соперником для меня. Спущусь туда, возьму пояс...»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уокер хочет получить реванш с Анкалаевым: «Я буду готов, буду на новом уровне»
719 августа, 16:20
Иржи Прохазка: «Перейра победит Анкалаева, если будет в лучшей форме»
1629 июля, 11:26
Иржи Прохазка будет страховать реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры
729 июля, 07:09
Главные новости
Анкалаев – о возможности поединка с Чимаевым в полутяжелом весе: «Нет проблем. Перейдет, значит перейдет»
4вчера, 18:24
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев: «Я с 16 лет играю в Доту»
3вчера, 18:16
30 августа в Москве состоится турнир Top Dog: Prospect 28. Данила «Гатти» Чижов против Андрея «Ушу Мастера» Ефимова – в главном событии
вчера, 17:32
Хабиб – о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»
13вчера, 13:57
Сегодня день рождения Леона Эдвардса
6вчера, 13:12
Хабиб – о Маддалене: «После победы над Эмеевым я понял, что Джек – реальная угроза в полусреднем весе»
1вчера, 12:41
Дрикус дю Плесси: «Не заблуждайтесь, я не умею проигрывать. Это поражение взорвало во мне желание, которое будет иметь опасные последствия для соперников»
6вчера, 12:26
Махачев – о поединке Лобова и Тухугова: «Артем просто выходит, ни о чем не думает и зарубается. Для Зубы это точно не легкая прогулка»
4вчера, 10:07
Аскрен – об избиении рестлера сыном Джексона: «Это ужасно. Почему его никто не остановил?»
1вчера, 09:48
Хабиб – о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»
8вчера, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
вчера, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22