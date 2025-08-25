Магомед Анкалаев: «Еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион»
Магомед Анкалаев планирует сменить весовую категорию.
«Меня посещают мысли о переходе в тяжелый дивизион. Но есть пара ребят, против которых надо защитить пояс. Думаю, еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.
Напомним, 33-летний Анкалаев выступает в полутяжелой категории UFC c марта 2018-го. У него 12 побед, одна ничья и одно поражение. Также один поединок признан несостоявшимся.
5 октября Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
