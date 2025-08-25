  • Спортс
Кормье считает, что Чимаев должен быть выше Двалишвили в рейтинге P4P: «Мераб не дрался ни в одной другой категории. Хамзат добился успеха в полусреднем весе»

Даниэль Кормье считает, что Чимаев должен быть в топ-3 рейтинга P4P UFC.

«Он должен быть на третьей строчке рейтинга P4P.

Мераб Двалишвили не дрался ни в одной другой весовой категории. Хамзат добился успеха в полусреднем весе, был на грани титульного боя, должен был стать чемпионом уже там. Он победил Камару Усмана, который был чемпионом полусредней категории. Так что, думаю, его место сразу за Илией Топурией и Исламом Махачевым», – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, Чимаев занимает четвертую строчку в списке сильнейших бойцов UFC вне весовой категории. Выше него только Мераб Двалишвили, Ислам Махачев и Илия Топурия.

Павлович – о Чимаеве: «Бой с дю Плесси показал все за себя. Слова излишни. Перспективы Хамзата в тяжелом весе? Их нет»

Чимаев – о рейтинге P4P: «Мне все равно, кто за него отвечает. Я должен быть первым»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
