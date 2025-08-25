Кормье считает, что Чимаев должен быть выше Двалишвили в рейтинге P4P: «Мераб не дрался ни в одной другой категории. Хамзат добился успеха в полусреднем весе»

Даниэль Кормье считает, что Чимаев должен быть в топ-3 рейтинга P4P UFC.

«Он должен быть на третьей строчке рейтинга P4P.

Мераб Двалишвили не дрался ни в одной другой весовой категории. Хамзат добился успеха в полусреднем весе, был на грани титульного боя, должен был стать чемпионом уже там. Он победил Камару Усмана , который был чемпионом полусредней категории. Так что, думаю, его место сразу за Илией Топурией и Исламом Махачевым », – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, Чимаев занимает четвертую строчку в списке сильнейших бойцов UFC вне весовой категории. Выше него только Мераб Двалишвили, Ислам Махачев и Илия Топурия.

