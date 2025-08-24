Павлович – о Чимаеве: «Бой с дю Плесси показал все за себя. Слова излишни. Перспективы Хамзата в тяжелом весе? Их нет»
Сергей Павлович считает, что у Хамзата Чимаева нет будущего в тяжелом весе UFC.
- Как вам выступление Чимаева в бою с дю Плесси?
– Думаю, бой показал сам все за себя. Слова излишни.
- Видите перспективы у Хамзата дотянуться до тяжелого веса?
– Думаю, что нет, – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом среднего веса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Meta Fight
