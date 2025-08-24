Павлович – о Чимаеве: «Бой с дю Плесси показал все за себя. Слова излишни. Перспективы Хамзата в тяжелом весе? Их нет»

Сергей Павлович считает, что у Хамзата Чимаева нет будущего в тяжелом весе UFC.

- Как вам выступление Чимаева в бою с дю Плесси?

– Думаю, бой показал сам все за себя. Слова излишни.

- Видите перспективы у Хамзата дотянуться до тяжелого веса?

– Думаю, что нет, – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом среднего веса.

Павлович-нокаутер закончился? Аккуратно победил в Шанхае и сказал про «нового бойца»

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева