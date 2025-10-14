Шон Брэди и Майкл Моралес подерутся на UFC 322 (Марсель Дорфф)

В карде UFC 322 пройдет еще один крупный бой.

Журналист Марсель Дорфф пишет, что Шон Брэди и Майкл Моралес проведут поединок в полусреднем весе в ночь на 16 ноября на UFC 322.

В марте Брэди досрочно победил Леона Эдвардса. У Шона 18 побед и одно поражение в MMA.

Моралес в мае нокаутировал Гилберта Бернса. У него 18 побед на профессиональном уровне.

Напомним, турнир возглавит бой за титул чемпиона полусреднего веса между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. В соглавном бою Валентина Шевченко и Вэйли Чжан подерутся за пояс наилегчайшего дивизиона.

