Шон Брэди и Майкл Моралес подерутся на UFC 322 (Марсель Дорфф)
В карде UFC 322 пройдет еще один крупный бой.
Журналист Марсель Дорфф пишет, что Шон Брэди и Майкл Моралес проведут поединок в полусреднем весе в ночь на 16 ноября на UFC 322.
В марте Брэди досрочно победил Леона Эдвардса. У Шона 18 побед и одно поражение в MMA.
Моралес в мае нокаутировал Гилберта Бернса. У него 18 побед на профессиональном уровне.
Напомним, турнир возглавит бой за титул чемпиона полусреднего веса между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. В соглавном бою Валентина Шевченко и Вэйли Чжан подерутся за пояс наилегчайшего дивизиона.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Марселя Дорффа
