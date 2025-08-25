Дрикус дю Плесси: «Не заблуждайтесь, я не умею проигрывать. Это поражение взорвало во мне желание, которое будет иметь опасные последствия для соперников»

Дрикус дю Плесси сделал большое обращение в соцсетях после поражения Чимаеву.

«Я принимаю это поражение с распростертыми объятиями, потому что, поверьте мне, хоть я и ненавижу проигрывать, но это такая же часть жизни. И я считаю это необходимым в моем стремлении к величию – «Без горького сладкое не было бы таким сладким».

Не заблуждайтесь, я не умею проигрывать. Это умеют лишь те, кто проигрывает часто. Я – заядлый ученик единоборств и самой жизни.

Это поражение взорвало во мне желание, которое будет иметь опасные последствия для соперников. Мое возвращение к славе и к величию будет за пределами воображения для тех, кто мыслит обычно.

У меня абсолютно нет оправданий своему выступлению, тем вечером меня победил лучший боец. Поздравляю соперника и спасибо за честь разделить с тобой октагон.

Спасибо за любовь и поддержку фанатов со всего мира и моим спонсорам, которые всегда играли и играют решающую роль в моем успехе. Искренне благодарен всем тем, кто рад видеть, как я падаю, потому что я отплачу тем, чем и всегда.

Я верю в план моего Господа и спасителя Иисуса Христа, ибо он знает лучше. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, что он задумал для меня дальше», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

В ночь на 17 августа дю Плесси проиграл Хамзату Чимаеву единогласным решением судей. Бой возглавил турнир UFC 319.

Тренер дю Плесси: «Мне понадобится 12-16 недель, чтобы решить проблему с борьбой. Мы вернемся в начале следующего года»

Тренер дю Плесси Виссер: «Мы снова подеремся с Хамзатом, но на этот раз я хочу уничтожить его...»