Дрикус дю Плесси: «Не заблуждайтесь, я не умею проигрывать. Это поражение взорвало во мне желание, которое будет иметь опасные последствия для соперников»
«Я принимаю это поражение с распростертыми объятиями, потому что, поверьте мне, хоть я и ненавижу проигрывать, но это такая же часть жизни. И я считаю это необходимым в моем стремлении к величию – «Без горького сладкое не было бы таким сладким».
Не заблуждайтесь, я не умею проигрывать. Это умеют лишь те, кто проигрывает часто. Я – заядлый ученик единоборств и самой жизни.
Это поражение взорвало во мне желание, которое будет иметь опасные последствия для соперников. Мое возвращение к славе и к величию будет за пределами воображения для тех, кто мыслит обычно.
У меня абсолютно нет оправданий своему выступлению, тем вечером меня победил лучший боец. Поздравляю соперника и спасибо за честь разделить с тобой октагон.
Спасибо за любовь и поддержку фанатов со всего мира и моим спонсорам, которые всегда играли и играют решающую роль в моем успехе. Искренне благодарен всем тем, кто рад видеть, как я падаю, потому что я отплачу тем, чем и всегда.
Я верю в план моего Господа и спасителя Иисуса Христа, ибо он знает лучше. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, что он задумал для меня дальше», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
В ночь на 17 августа дю Плесси проиграл Хамзату Чимаеву единогласным решением судей. Бой возглавил турнир UFC 319.
